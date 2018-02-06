"ЕР" поможет подготовить законопроект "О культуре"

Партийный проект "Единой России" примет участие в подготовке к первому чтению законопроекта "О культуре". Согласно поручению президента, срок разработки и представления концепции истекает 15 марта.

Члены общественного совета партпроекта "Культура малой родины" примут активное участие в подготовке к первому чтению законопроекта "О культуре". Владимир Путин отвел на разработку и представление концепции документа срок до 15 марта.



"Многие из членов общественного совета партпроекта "Культура малой родины" являются членами Совета при президенте по культуре, которому, в частности, была поручена его разработка", – сообщила федеральный координатор партпроекта "Культура малой родины" Ольга Казакова. По ее словам, эти люди еще и войдут в группу по разработке документа, которая будет создана Минкультуры.

Казакова пояснила: после того как законопроект будет внесен в Госдуму, к работе подключатся члены региональных общественных советов партпроекта. Она также отметила, что долгожданной является новость об увеличении суммы, выделенной на поддержку детских театров.

"В 2017 году в рамках партпроектов были организованы сотни постановок, но этого недостаточно, – сказала Ольга Казакова. Она рассказала, что на каждый субъект приходилось по две-три таких постановки.

По ее словам, с увеличением суммы более чем в два раза будет уже по пять-шесть постановок. "Это поможет расширить репертуар произведений, которые сегодня нужны детям для более глубокого понимания школьной программы", – добавила она.

Как отметила партийный деятель, за счет увеличения финансирования получат поддержку специалисты, работающие в театрах: режиссеры, актеры, техперсонал. "Это важно для того, чтобы обеспечить современное качество постановок", – подчеркнула координатор партпроекта, добавив, что планируется выдвинуть инициативу по улучшению зрительных залов в детских театрах.

Напомним, одна из задач партийного проекта "Культура малой родины" – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Также единороссы контролируют распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов. Под контролем партпроекта – 670 миллионов рублей.