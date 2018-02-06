Житель Петербурга надругался над школьницей в метро

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Санкт-Петербурга. Мужчина обвиняется в том, что в вагоне поезда метро совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, передает РИА Новости. Надругательство происходило между станциями "Гостиный двор" и "Маяковская". Подозреваемый задержан.