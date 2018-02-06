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Регионы

Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Нижегородец избил полицейского, полицейские избили жителя Татарстана и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Житель Оренбурга был арестован за долг по алиментам, сообщает Newizv.ru. Мужчина должен бывшей жене миллион рублей. Платить молодой человек не собирался: он попытался скрыться от судебных приставов и был задержан на перроне железнодорожного вокзала. Неплательщика арестовали на 48 часов.

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В Уфе спасатели достали из глубокого оврага 62-летнюю местную жительницу, сообщает Mkset.ru. Пенсионерка поскользнулась и упала на самое дно ямы. Около получаса она пыталась выбраться самостоятельно, но потом сдалась и вызвала спасателей. Те вытащили женщину и проводили ее до дома. 

Автор: Михаил Войцеховский6 февраля 2018, 20:43

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