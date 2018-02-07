Жительница Тюмени нашла свою посылку на улице

Жительница Тюмени рассказала о странном способе доставки, с которым столкнулась лично. "Звонит абсолютно незнакомый мне человек и говорит, что моя посылка лежит на улице возле нашего дома", – цитирует Ura.ru возмущенную женщину.

Благодаря неравнодушному прохожему ей удалось найти свою посылку. "Так что смотрите внимательнее под ноги. Может, и вы найдете чью-нибудь пропажу", – добавила она.