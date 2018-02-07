Шокирующая версия убийства молодых родителей под Москвой

Следователи назвали причину кровавой резни в подмосковном Павловском Посаде 6 февраля, в результате которой в одной из квартир были обнаружены тела супругов и их плачущая новорожденная дочь. Мотивом стала мания преследования молодого отца.

У мужчины, который убил жену в присутствии ребенка, произошло расстройство психики из-за проблем с земельным участком. Родственники пары рассказали, что проблемы с головой у главы семейства начались после того, как они с женой летом прошлого года взяли кредит в 1,5 миллиона рублей и приобрели небольшой участок в Подмосковье, где хотели построить дом.

Вскоре выяснилось, что участок был неправильно размежеван и проехать к нему невозможно. Для этого соседу нужно было снести свою постройку, что делать он категорически отказался, сообщает "Московский Комсомолец".

Притом что супруги не могли пользоваться землей, они вынуждены были выплачивать кредит. Глава семейства начал странно себя вести, после чего обратился к психиатру. Судя по всему, мужчина окончательно помешался, из-за чего убил жену и себя.

Стало известно, что события трагедии развивались по следующему сценарию. 5 февраля женщину с новорожденной дочерью выписали из роддома, и они отправились домой. Около полуночи глава семейства с отчимом жены выпили по рюмке за здоровье ребенка и легли спать. Утром теща и тесть мужчины ушли на работу.

Вернувшись в обед, пожилая женщина не смогла попасть в квартиру и вызвала мужа с работы. Тот отжал входную дверь, и их взорам предстала страшная картина: их дочь с супругом были мертвы, а малышка плакала в кроватке. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и переохлаждение. Девочку доставили в больницу.