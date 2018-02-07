Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW

В подмосковном Ступино задержан неоднократно судимый 24-летний житель столицы. Он насмерть забил работника автомойки.

Трагедия произошла в помещении автомойки на Транспортной улице. Между мужчинами завязалась перебранка, и владелец автомобиля ударил 39-летнего сотрудника организации, от чего тот потерял сознание. Пострадавшего отправили в больницу, где он скончался. На нападавшего завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправили под стражу, передает "Подмосковье сегодня".