Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW
Трагедия произошла в помещении автомойки на Транспортной улице. Между мужчинами завязалась перебранка, и владелец автомобиля ударил 39-летнего сотрудника организации, от чего тот потерял сознание. Пострадавшего отправили в больницу, где он скончался. На нападавшего завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправили под стражу, передает "Подмосковье сегодня".
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