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Регионы

Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем

Кадр из мультфильма "История игрушек"
Житель Новосибирска решил скрыться от судебных приставов, прикинувшись картошкой. Его выдал слишком громкий чих.
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28-летний мужчина задолжал 200 тысяч рублей по непогашенным кредитам и долго скрывался от сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Когда представители ведомства нанесли визит к нему домой, на пороге их встретила мать должника. Она заявила, что его нет, и предложила приставам лично в этом убедиться.

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Когда сотрудники ФССП осмотрели дом и хотели было уходить, их внимание привлек стойкий аромат мужского парфюма, сильнее всего ощущавшийся на кухне. Однако ничего заметного, кроме большого мешка с картошкой, приставам обнаружить не удалось.

Внезапно тюк с клубнями начал чихать. "Мама неплательщика тут же принялась оправдываться, дескать, это домашний любимец за плитой фыркает, но судорожные попытки отвести внимание судебных приставов от мешка ни к чему не привели", – отметили в пресс-службе регионального УФССП. Потом тюк и вовсе завалился набок, после чего из него показался должник.

Мужчина был одет в красивый костюм – после ухода приставов он планировал отправиться в дорогой ресторан на свидание со своей возлюбленной. "Мужчина явно собирался на какой-то светский раут: костюм-тройка, припорошенный пылью, подошел бы даже Джеймсу Бонду", – отмечается на сайте регионального УФССП.

План специалиста по камуфляжу провалился, и приставы описали бытовую технику должника, а также мебель и электронику.

Отметим, что сибиряк еще легко отделался. Недавно Dni.Ru сообщали, что житель Оренбурга, задолжавший государству около миллиона рублей, мало того что получил арест большей части своего имущества, так еще и отправился в СИЗО на 12 суток. Отдавать деньги бывшей жене молодой человек не собирался: он попытался скрыться от судебных приставов и был задержан на перроне железнодорожного вокзала.

Автор: Михаил Войцеховский7 февраля 2018, 16:56

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