Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина

Владимир Путин признался, что удивлен чиновниками Красноярска. Руководство города не использовало все бюджетные средства, выделенные на реконструкцию краевой клинической больницы в Красноярске.

Об этом президент России заявил во время совещания по подготовке к Универсиаде. Соревнование пройдет в Красноярске в 2019 году. По словам Путина, Красноярская краевая клиническая больница является одним из универсальных объектов социальной инфраструктуры, имеющим значение как для жителей региона, так и для приехавших на соревнования спортсменов.

Владимира Владимировича удивила причина неосвоения бюджетных средств: чиновники объяснили это их значительным объемом. "Мне очень странно читать причину неосвоения – наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", – приводит РИА ФАН слова президента России.

Путин также отметил, что руководству Красноярска следует сконцентрировать свое внимание на реконструкции больницы – сроки сдачи объекта в эксплуатацию поджимают. По информации президента, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.

Владимир Владимирович прибыл в Красноярск утром 7 февраля. Уже на следующий день президент отправится в Новосибирск, где проведет заседание Совета по науке и образованию.

Напомним, недавно стало известно о доходах Путина за последние шесть лет. Декларацию Владимира Владимировича в качестве кандидата в президенты России опубликовал ЦИК. Согласно документам, Путин заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет.

В собственности Владимира Владимировича находится одна квартира в Санкт-Петербурге, три отечественных автомобиля (две Волги и одна Нива) и гараж площадью 18 квадратных метров. В Москве президент живет в квартире, переданной ему в безвременное пользование правительством города.