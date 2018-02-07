Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Об этом президент России заявил во время совещания по подготовке к Универсиаде. Соревнование пройдет в Красноярске в 2019 году. По словам Путина, Красноярская краевая клиническая больница является одним из универсальных объектов социальной инфраструктуры, имеющим значение как для жителей региона, так и для приехавших на соревнования спортсменов.
Владимира Владимировича удивила причина неосвоения бюджетных средств: чиновники объяснили это их значительным объемом. "Мне очень странно читать причину неосвоения – наличие неосвоенных средств на реконструкцию объясняется их значительным объемом. Обычно задержки связывают с недостаточным финансированием, а здесь финансирование есть, но объемы, видите ли, большие, их освоить не могут, ну, это вообще странно", – приводит РИА ФАН слова президента России.
Путин также отметил, что руководству Красноярска следует сконцентрировать свое внимание на реконструкции больницы – сроки сдачи объекта в эксплуатацию поджимают. По информации президента, объем нереализованного финансирования по Красноярскому краю за прошлый год составил 280 миллионов рублей.
Владимир Владимирович прибыл в Красноярск утром 7 февраля. Уже на следующий день президент отправится в Новосибирск, где проведет заседание Совета по науке и образованию.
Напомним, недавно стало известно о доходах Путина за последние шесть лет. Декларацию Владимира Владимировича в качестве кандидата в президенты России опубликовал ЦИК. Согласно документам, Путин заработал 38,5 миллиона рублей за последние шесть лет.
Две "Волги" и "Нива". В Кремле рассказали о доходах Путина #Путин #деньги https://t.co/AGkEaYrZLB pic.twitter.com/yO2Cyc04Wp— Bestnews.kz (@bestnews_kz) 15 апреля 2016 г.
В собственности Владимира Владимировича находится одна квартира в Санкт-Петербурге, три отечественных автомобиля (две Волги и одна Нива) и гараж площадью 18 квадратных метров. В Москве президент живет в квартире, переданной ему в безвременное пользование правительством города.
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