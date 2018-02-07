Под Москвой семилетняя девочка пырнула ножом пьяного отца

В подмосковном Реутове семилетняя девочка напала на отца с кухонным ножом. Мужчина получил несколько колото-резаных ранений, передает "360" со ссылкой на РЕН ТВ.

О ЧП рассказала мать ребенка. По словам женщины, ее супруг пришел домой пьяный и начал ругаться. Девочка вступилась за мать и пыталась оттолкнуть отца. Однако это только подогрело ярость мужчины, он схватил утюг и начал угрожать супруге убийством. Тогда ребенок взял нож и несколько раз ударил отца в спину.

Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь. Его доставили в больницу. Травмы были незначительные, его жизни ничто не угрожает.