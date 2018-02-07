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Регионы

Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста

Фото: Dni.Ru/Леонид Павлюченко
Мошенники в Ростовской области и Башкирии, смертельные ДТП в Магадане и Татарстане и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru. 
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В Магадане водитель снегоуборочной машины задавил мужчину, передает Newizv.ru. По информации издания, шофер погрузчика не имел прав на управление спецтехникой. Когда водитель сдавал назад, не заметил местного жителя, который угодил прямо под колеса тяжелой машины. От полученных травм он скончался на месте.

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Автор: Михаил Войцеховский7 февраля 2018, 18:52

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