Под Иркутском при пожаре в поезде погиб человек

Со станции Лена на станцию Зима в Иркутской области для ремонта прибыл грузовой поезд в сопровождении двух проводников. Вскоре в тепловозе начался пожар.
После локализации очага возгорания один из сотрудников был обнаружен мертвым, передает Life.ru. Второй проводник доставлен в больницу с отравлением угарным газом и термическим ожогом. Причина ЧП устанавливается.
Примадонна вышла в свет в стильном образе
Стриптизер показал свое беззащитное место
Алла Рид обижена случившимся
Артистка шокировала поклонников новым роликом