Под Красноярском нелегалы устроили бунт

Около 20 нелегальных мигрантов устроили бунт в центре временного содержания иностранцев Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Они забаррикадировались в помещении, подожгли матрасы и разбили несколько камер наблюдения, пишет "Газета.ru" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Нарушители потребовали улучшения содержания и скорейшей депортации на родину. Два организатора задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Участие в массовых беспорядках".
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