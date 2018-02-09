Бывшего главу Сахалина Хорошавина осудили на 13 лет строгого режима

Судья Городского суда Южно-Сахалинска Елена Поликина огласила приговор экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Бывшего чиновника признали виновным во взяточничестве. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Видео из зала суда опубликовал телеканал "360".

Зачитывание вердикта заняло три дня. Материалы дела составили 160 томов. Помимо Александра Хорошавина, приговор был озвучен его бывшему советнику Андрею Икрамову и экс-зампреду правительства Сахалина Сергею Карепкину.