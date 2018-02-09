Учителя затравили из-за стихотворения Маяковского

Ученица одной из школ в Приморье прочитала у доски стихотворение Владимира Маяковского "Лежу на чужой жене", передает Ura.ru. Кто-то из школьников снял это на видео, запись попала в Департамент образования. Теперь учительница вынуждена писать объяснительные: руководство требует уточнить, почему она позволила ученикам самим выбирать произведения.

Отметим, что стихотворение содержит ненормативную лексику. По информации Telegram-канала Mash, девочка поспорила с одноклассницами, что сможет прочитать его на уроке без каких-либо последствий. Такая уверенность объясняется просто – ученица якобы является дочерью директора школы. За чтение она получила тройку.