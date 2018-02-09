Молодой охранник обчистил школу на 600 тысяч

В подмосковном городе Лобне по подозрению в краже полиция задержала 20-летнего охранника школы. По версии обвинения, молодой человек ночью проникал в классы и похищал компьютерную технику. Добычей злоумышленника стали 14 ноутбуков, десять планшетов и 14 флешек, передает телеканал "360".

Материальный ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", максимальный срок наказания составляет шесть лет. Устанавливаются подробности произошедшего.