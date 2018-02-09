В Петербурге глыба льда убила кормившую кошек старушку

Около дома №27 на улице Репина в Василеостровском районе Санкт-Петербурга упавшая глыба льда нанесла смертельные травмы 73-летней женщине, передает FlashNord. Пенсионерку доставили в больницу, где у нее были диагностированы травмы головы, перелом шеи, ребер и лопатки. Спасти ее врачам не удалось.

Пожилая женщина кормила котов возле выемки в здании в стороне от входных дверей. Для этого ей пришлось перелезть через ограждение, указывающее на опасную зону. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", пишет РИА ФАН.