Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео

Вопиющий инцидент произошел в Чебоксарах. Там молодая воспитательница под воздействием запрещенных веществ напугала очевидцев неадекватным поведением.

По словам свидетелей случившегося, все произошло на улице Пирогова. Девушка в одном халате бежала по улице и размахивала руками. Когда местные жители попытались узнать, в чем причина ее необычного поведения, она схватила одну из прохожих за шарф и стала душить, передает РЕН ТВ.

При этом воспитательница одного из детских садов города кричала, что ей нужны три миллиона, и она уже давно умерла. Выясняются все обстоятельства инцидента.