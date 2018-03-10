Последствия взрыва в жилом доме в Краснодаре попали на видео
Последствия взрыва и обрушения части здания в Краснодаре попали на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Сообщается, что виновником ЧП стал житель одной из квартир, передает телеграм-канал 112. Мужчина регулярно злоупотреблял спиртным и, по всей видимости, не закрыл газ, что и привело к хлопку.
О произошедшем рассказал сам гражданин Украины на своей странице в Facebook
Знаменитая деталь гардероба вновь появилась на пресс-секретаре президента России
Комментировать произошедшее на гастролях театра "Современник" его худрук категорически отказалась
Телеведущая рассказала о личной жизни