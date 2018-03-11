Под Москвой бездомные собаки растерзали мужчину

В подмосковной Истре стая собак набросилась на молодого человека с девушкой. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных травм.

Его подругу доставили в больницу, она находится в реанимации, передает Telegram-канал Mash. Обстоятельства нападения устанавливаются.