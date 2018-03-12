Пьяные дамы разделись на сцене клуба ради пластики губ
В комментариях шутят, что раскрепоститься перед конкурсом девушкам помог бонус от бармена в честь 8 Марта — "коктейльный безлимит для дам". Действительно, барышни без тени смущения стягивают откровенные платьица со своих голых поп. Кто в итоге получил приз и по каким критериям выбирали победительницу, осталось за кадром.
Поющая ведущая из реалити-шоу "Дом-2" вызвала ажиотаж
Артист дал откровенное интервью
Мать и отец прославленного баритона приехали в Москву
Прославленный артист нервно курит возле больницы