Микаил Шишханов передал нефинансовые активы в Рост банк

Экс-владелец Бинбанка завершил передачу имевшихся у него внебанковских активов на баланс санируемого "Рост банка". Об этом сообщил сам Микаил Шишханов. Он уточнил, что процедура практически закончена, осталось уладить лишь ряд технических моментов.



Как отмечает агентство экономической информации "Прайм", по данным представителей регулятора, Бинбанку и Рост банку требовалась сумма порядка 250 – 300 миллиардов рублей на формирование резерва для обеих финансово-кредитных организаций.



Напомним, экс-владелец Бинбанка принимал активное участие в процессе санации Бинбанка и Рост банка. На баланс второй организации, когда та находилась в начальной стадии санации, Шишханов перевел акции компаний "Интеко", ценные бумаги Группы Компаний "А101 девелопмент" и другие активы. Их общая стоимость составила около 70 миллиардов рублей. По состоянию на конец прошлого года, Микаил Шишханов перевел три четверти обозначенных активов.

Напомним, что ранее Бинбанк, списал субординированные обязательства перед владельцами на 226 миллионов долларов и перед Агентством по страхованию вкладов в размере 18,4 миллиарда рублей. Кроме того, было принято решение о направлении нераспределенной прибыли (17,6 миллиарда) и эмиссионного дохода (25,3 миллиарда рублей) на покрытие убытков банка.

Участники банковского рынка считают, что активное сотрудничество бывших владельцев с временной администрацией и ЦБ РФ помогли досрочному завершению процедуры оздоровления Бинбанка. Вместо запланированных шести-восьми месяцев процедуру санирования удалось завершить за пять месяцев.

Напомним, с конца февраля текущего года временной администрацией в Бинбанке руководит Сергей Шевченко. Решение о его докапитализации регулятор принял 6 марта. В рамках нее ЦБ направит в капитал Бинбанка почти 57 миллиардов рублей, которые пойдут на покупку дополнительных эмиссий акций финансово-кредитной организации.