Выигравшая полмиллиарда в "Русское лото" пенсионерка шокировала своим поступком

Обладательница выигрыша в 506 миллионов рублей вернулась в родную деревню под Воронежем. Соседи шокированы поступком Натальи Власовой: они думали, что новоиспеченная миллионерша давно купила себе хоромы в областном центре.

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