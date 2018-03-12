В Подмосковье насмерть разбился парашютист

В поселке Авсюнино Орехово‐Зуевского района Московской области с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено тело бейсджампера, передает телеканал "360". Сообщается, что молодой человек вместе с двумя товарищами приехал в населенный пункт, чтобы совершить прыжок с радиовышки. Он не успел вовремя дернуть за рычаг, из-за чего парашют не успел раскрыться. В результате экстремал сильно ударился о землю. От полученных травм он скончался на месте.

