Госдума укрепит связи с региональными парламентами
"Хотелось бы сегодня попросить, чтобы в рамках регионального законодательного собрания была создана рабочая группа, с которой мы могли бы, общаясь, обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения послания", – обратился глава нижней палаты парламента к тверским депутатам.
Обратная связь с местными законодателями, уверен Володин, позволит повысить качество принимаемых нормативно-правовых актов. По его мнению, было бы правильно создать подобные рабочие группы при каждом заксобрании субъекта Федерации.
Володин также указал на необходимость опираться на мнения экспертов, представителей социальной сферы и делового сообщества.
"При реализации послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения", – отметил спикер.
А раз так, подчеркнул он, то было бы правильно уже сейчас, не дожидаясь их вынесения на обсуждение Госдумы, подумать об этом на уровне заксобраний, подготовиться к принятию нормативно-правовых актов.
В рамках форума спикер нижней палаты также затронул тему санкционного давления на нашу страну. По его словам, единственная цель введенных Западом экономических ограничений – остановить развитие России. Володин подчеркнул, что подобными действиями США и их союзники в Европе нарушают принципы, которые сами же провозгласили.
Как отметил Председатель ГД, санкционная политика - попытка остановить развитие России и убрать нашу страну как конкурента мирового уровня. "Но это не получится", - заключил он pic.twitter.com/hmFKyNcOAe— Государственная Дума (@dumagovru) 12 марта 2018 г.
Напомним, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Глава государства рассказал о ближайших задачах, которые предстоит решить в социально-экономической сфере. Среди них улучшение условий жизни россиян, повышение пенсий и пособий, развитие образования, медицины, создание новых, высокотехнологичных мест и прочее. Одна из ключевых задач, подчеркнул Путин, – обеспечение роста реальных доходов граждан.
Послание президента Вячеслав Володин назвал стратегическим. В интервью для телеканала "Россия 24" спикер подчеркнул, что выступление главы государства задало ориентиры развития страны на десятилетия вперед, что потребует серьезной концентрации сил.
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