Равнодушные петербуржцы посмотрели на покушение и разошлись

В Сети появилось видео дерзкого нападения на девушку в Санкт-Петербурге. Молодой человек набросился на нее с ножом на оживленной улице и нанес удар в шею.
Примечательно, что свидетелями преступления стали десятки человек. Равнодушные петербуржцы и гости столицы посмотрели на происходящее и решили пройти мимо. Следственный комитет России объявил нападавшего в розыск.
Артисту было 82 года
Зрители высказали свое мнение о музыкальной композиции
Поющая ведущая из реалити-шоу "Дом-2" вызвала ажиотаж
Мать и отец прославленного баритона приехали в Москву