Крупный пожар под Иркутском попал на видео

В одном из гаражных боксов на Советской улице в городе Усть‐Кут Иркутской области произошел пожар. Когда на вызов прибыли сотрудники МЧС, площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров. Огонь мог перекинуться на соседние строения. В охваченном пламенем гараже находятся грузовые машины, их количество уточняется.

В тушении задействованы девять единиц техники и 32 человека из личного состава Усть‐Кутского гарнизона восьмого отряда Федеральной противопожарной службы по Иркутской области, передает телеканал "360". Данных о пострадавших не поступало. Очевидцы сняли на видео масштабный пожар.