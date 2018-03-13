В Башкирии в собственном доме заживо сгорела пенсионерка

Вечером 12 марта на улице Араловец в селе Сикияз в Дуванском районе Башкирии загорелся жилой бревенчатый дом, сообщает ToDay News Ufa. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек.

Спасатели обнаружили тело 76-летней женщины – она сгорела заживо. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.