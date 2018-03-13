В Петербурге мать задушила младенца чулком

В мусорном баке на одной из улиц Санкт-Петербурга обнаружили тело младенца. По версии следствия, 36-летняя женщина, проживающая в квартире на проспекте Мориса Тореза в Выборгском районе города, задушила своего ребенка чулком и выбросила тело в мусор, сообщает FlashNord.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.