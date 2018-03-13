Девушка погибла в ДТП на глазах у жениха

Вечером 12 марта на 1474-м километре дороги Самара – Уфа – Челябинск автомобиль Lada Priora врезался в КамАЗ дорожных служб. Водитель въехал в облако пыли, поднятой уборочной машиной, и потерял управление. В результате 20-летняя пассажирка погибла на месте, молодой человек получил незначительные травмы.

В легковушке из Казани на Южный Урал ехали жених и невеста, сообщает Ura.ru. Они познакомились около четырех лет назад. Девушка дождалась парня из армии, а летом они собирались сыграть свадьбу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.