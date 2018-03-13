Под Москвой столкнулись пять машин

На дороге А104 в Дмитровском районе Московской области столкнулись пять автомобилей. "Сильнее всего пострадал первый автомобиль Chevrolet, вторую легковушку, видимо, просто зацепило. Третья машина улетела в кювет", – цитирует "Подмосковье сегодня" очевидца. Место аварии, занявшее несколько метров, сняла камера видеорегистратора.
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