Безумные регионы: В Ростовской области эзотерик обворовывала клиенток

Многодетная мать-убийца из Санкт-Петербурга, разделавший кошку подросток-садист из Волгоградской области и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



В Сарове насмерть замерзли двое мужчин, сообщает NewsNN. Инцидент произошел 10 марта. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала День рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, что не хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.

Хабаровские медики не признали найденные в Амуре 52 кисти рук, пишет Newizv.ru. Министерство здравоохранения края и Бюро судебно-медицинской экспертизы заявили, что непричастны к страшной. Медики не занимаются утилизацией биологических материалов. Как рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, этим по договору решает другая организация, которую определяют в ходе аукциона. Правоохранители установили, что части тел принадлежали покойным, в отношении которых проводились судебно-медицинские исследования.

В Ростовской области попросили откликнуться местных жителей, у которых украли вещи во время эзотерических сеансов, передает RostovGazeta. Полицейские задержали подозреваемую злоумышленницу. Есть информация, что женщина под видом оказания подобных услуг воровала ювелирные изделия у местных жительниц.

В Набережных Челнах в школе ученик четвертого класса с ножом угрожал расправой окружающим, передает Inkazan.ru. Инцидент произошел в школе №9. Мальчик принес с собой школу ножик. Его одноклассник заметил это и сообщил учителю. После того, как у ребенка отобрали холодное оружие, он сказал, что всех расстреляет.

В Санкт-Петербурге в мусорном баке в одном из дворов обнаружено тело задушенного младенца, сообщает Nashgorod.ru. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного сына, которого она выбросила на помойку. Малыша она задушила чулком. Преступница работает уборщицей на одном из заводов города и имеет троих несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Омской области ревнивый мужчина зарубил пенсионера, застав его со своей сожительницей, передает "Город55". По данным следствия, обвиняемый и его 31-летняя любовница распивали спиртное у 61-летнего знакомого. Ночью омич ушел к себе домой, оставив подругу в гостях у пенсионера. Утром мужчина вернулся, застав сожительницу обнаженной, и нанес несколько ударов топором пенсионеру и женщине. В результате первый скончался на месте, омичку с тяжелой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями доставили в больницу. "Отелло" сам пришел в полицию и раскаялся в содеянном. Дело направлено в суд.

В результате тройного ДТП в Сарапульском районе Удмуртии погибли два человека, сообщает Udm-info.ru. Авария произошла 12 марта на 27 километре автодороги "Сарапул-Воткинск". 53-летний водитель Lada Priora столкнулся с движущимся впереди автомобилем УАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. После это УАЗ выехал на полосу дороги встречного движение, где врезался в ВАЗ. В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте, его пассажиры: 35-летняя женщина и пятилетняя девочка получили травмы и были госпитализированы. Водитель УАЗа от полученных травм скончался в больнице. 54-летняя женщина, находившаяся в салоне этого автомобиля, получила травмы.

По информации Tagilcity.ru, в одной из социальных сетей было опубликовано фото с "НЛО", который повис над Уралмашем в Екатеринбурге. На снимке очевидец запечатлел объект с подсветкой. Некоторые пользователи сразу предположили, что это инопланетяне. Но большинство екатеринбуржцев узнали дирижабль, с которого велась запись матча "Урал" – "Локомотив".

Под Волгоградом школьник из интереса к анатомии разделал чужую домашнюю кошку, пишет портал Novostivolgograda.ru. Жительница Котельниково нашла своего распотрошенного питомца на лестничной клетке. Сотрудники ПДН сработали крайне оперативно и задержали 16-летнего садиста. Во время допроса девятиклассник пояснил, что сначала он задушил животное, чтобы оно не сопротивлялось, а затем куском арматуры вскрыл кошке грудную клетку с целью увидеть, как она устроена изнутри.

В Башкирии 21-летняя учительница-наркоманка уволилась только после прокурорской проверки, передает Mkset.ru. Девушка работала преподавателем начальных классов школы №4 в Ишимбае. Еще в ноябре прошлого года она была задержана полицейскими, когда находилась под действием "спайса". Суд привлек педагога к административной ответственности, однако руководство не уволило нерадивую сотрудницу. Учительница покинула школу по собственному желанию только после прокурорской проверки.

В Иглинском районе Башкирии сотрудниками полиции задержан 23-летний рецидивист, подозреваемый в краже меда на одной из местных пасек. Также к совершению кражи оказались причастны двое подростков. По предварительным данным, злоумышленник угрозами заставил своих несовершеннолетних знакомых проникнуть на территорию пасеки и похитить рамки с медом из утепленного помещения для зимовки пчел. По факту кражи полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, сообщает ToDayNewsUfa.