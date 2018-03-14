При пожаре в Люберцах погибли люди

В двухэтажном доме на улице 8 Марта в городе Люберцы Московской области произошел пожар. Здание практически полностью расселено, там осталась только одна жилая квартира, передает телеканал "360". Ее жильцы вовремя покинули помещение, однако без жертв не обошлось.

"В результате пожара три человека погибли", – цитирует ТАСС представителя экстренных служб. Возгорание было локализовано, а затем ликвидировано.