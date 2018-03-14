Взрыв машины в центре Челябинска попал на видео

На улице Энгельса в центре Челябинска загорелся и взорвался легковой автомобиль Hyundai Solaris. По информации регионального управления МЧС, в багажнике лежал 40-литровый баллон с бытовым газом, передает Ura.ru.
За медицинской помощью обратились два человека. Телеканал "360" опубликовал запись очевидца с места происшествия. На видео пожарные тушат горящий остов машины, и внезапно происходит взрыв.
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