Взрыв машины в центре Челябинска попал на видео

На улице Энгельса в центре Челябинска загорелся и взорвался легковой автомобиль Hyundai Solaris. По информации регионального управления МЧС, в багажнике лежал 40-литровый баллон с бытовым газом, передает Ura.ru.

За медицинской помощью обратились два человека. Телеканал "360" опубликовал запись очевидца с места происшествия. На видео пожарные тушат горящий остов машины, и внезапно происходит взрыв.