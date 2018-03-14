Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП

Жизнь 23-летней прелестницы Марии Лебедевой после автомобильной аварии изменилась навсегда. Жительница Новосибирска в одночасье лишилась зрения, памяти и ослепительной внешности.

ДТП произошло два года назад. Мария задержалась, наводя марафет, и опоздала на встречу с молодым человеком. Юноша очень разозлился, поэтому, когда девушка села к нему в машину, они начали ругаться.

В пылу гнева он решил проскочить на мигающий желтый и поддал газу, но не успел. На скорости 80 километров в час они влетели во внедорожник, который поворачивал налево. Мария была единственной, кто пострадал в аварии. Молодого человека и его приятеля спасли подушки безопасности.

Девушка получила серьезные травмы головного мозга и таза, десять дней она провела в коме. Из-за случившегося Маша забыла два года жизни – 2016 и 2015.

Публикация от Ирина Капустина (@kapustinairina__) Мар 3, 2018 в 3:21 PST

Сначала виновник ДТП навещал пострадавшую в больнице, но потом перестал приходить и интересоваться здоровьем невесты. Родители Лебедевой подали на Андрея в суд и потребовали взыскать с него миллион рублей для покрытия расходов на медицинское обслуживание.

"Его не было рядом, когда я нуждалась в его поддержке. Он сказал мне: "Ты думаешь, что я единственный виновный в аварии? Мы оба виновны", – цитирует Лебедеву The Siberian Times.

Публикация от Ирина Капустина (@kapustinairina__) Фев 24, 2018 в 11:09 PST

Мария получает ежемесячное пособие в размере 12 тысяч рублей. Девушку лечили в пяти различных клиниках с переменным успехом. Ее родители обратились к общественности за помощью, необходимо экспериментальное лечение – врачи пытаются вернуть Маше зрение. Кроме того, у девушки проблемы с позвоночником, ей трудно ходить и сидеть.