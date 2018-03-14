Пенсионер зарезал любовницу и ее мужа с перерывом в 15 лет

В полицию обратился 67-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчина рассказал, что в подвале его дома в деревне Белые Пруды Коверинского района пять дней лежит тело 44-летней сожительницы. Злоумышленник признался, что ударил ее ножом в грудь во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя.

Примечательно, что 15 лет назад он убил гражданского мужа своей жертвы, а после выхода из тюрьмы стал жить вместе с дамой. За новое преступление суд приговорил пенсионера к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также к году ограничения свободы, говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.