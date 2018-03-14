Смертельная авария со скорой помощью попала на видео

В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения в Перми. Они сняли жуткую аварию со скорой помощью, произошедшую 12 марта.
На записи видно, что скорая выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. В это же время слева вылетает автомобиль Lada, водитель которого безуспешно пытается уйти от столкновения. Затем в кадре появляется машина ГИБДД с включенными проблесковыми маячками – очевидно, она гналась за нарушителем.
В ДТП пострадали шесть человек – водитель скорой помощи, два медика и пациентка, а также две пассажирки легковушки, одна из которых позже скончалась в больнице, передает Ura.ru. Виновник аварии скрылся. Задержать его удалось через 12 часов.
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