Смертельная авария со скорой помощью попала на видео

В Сети появилось видео с камер наружного наблюдения в Перми. Они сняли жуткую аварию со скорой помощью, произошедшую 12 марта.

На записи видно, что скорая выезжает на перекресток на зеленый сигнал светофора. В это же время слева вылетает автомобиль Lada, водитель которого безуспешно пытается уйти от столкновения. Затем в кадре появляется машина ГИБДД с включенными проблесковыми маячками – очевидно, она гналась за нарушителем.

В ДТП пострадали шесть человек – водитель скорой помощи, два медика и пациентка, а также две пассажирки легковушки, одна из которых позже скончалась в больнице, передает Ura.ru. Виновник аварии скрылся. Задержать его удалось через 12 часов.