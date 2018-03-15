Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали в течение суток. Ими оказались местные жители 22 и 16 лет, ранее не попадавшие в поле зрения стражей порядка.
Молодые люди приметили "Оку" возле одного из домов. Легковушка почти превратилась в сугроб, но это не смутило похитителей. Очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались завести ее, но безуспешно. Тогда воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
Недавно Dni.Ru
публиковали рейтинг самых угоняемых в России машин. Наиболее популярным у злоумышленников в 2017 году
стал южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второе
место занял корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, четвертое – Ford Focus, а закрыла пятерку Toyota Corolla. Если
выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция – у Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.
В столичном регионе ситуация отличается от общероссийской. Здесь преступники предпочитают машины подороже: Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai. В Санкт-Петербурге воры особенно любят BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Такие данные приводит МВД.
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