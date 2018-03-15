Жители Петербурга умываются водой с нефтью

Жители Невского района Санкт-Петербурга вынуждены умываться водой с примесью нефтепродуктов, передает Flashnord. Странный запах от воды появился после того, как на улице Седова начался ремонт трубопровода. После того, как жители одного из домов пожаловались на происходящее, было начато расследование. Специалисты действительно обнаружили в водопроводной воде содержание нефтяных продуктов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Компания, проводившая ремонт, настаивает, что была установлена абсолютно новая труба.