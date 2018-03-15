Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана

Как россияне выбирают президента Похороны Олега Табакова Отравление предателя Скрипаля Выборы президента Дом-2

Самое читаемое

Умер Олег Табаков
Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
партнеры
Четверг 15 марта
Лента новостей
19:07
Депутат Резник отстаивает свое честное имя в Испании
18:50
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил девушку
18:26
Мама Баскова восхитила молодостью и красотой
18:21
67-летний Лавров рухнул на сцене перед толпой (видео)
18:20
Любительница энергетиков оглохла и ослепла
17:50
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
17:47
Парк "Зарядье" обрел международное признание
17:42
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
17:26
Запад объединился против России из-за предателя Скрипаля
17:24
США расширили антироссийские санкции
17:02
"Аэрофлот" нацелился на первый сверхзвуковой самолет
16:51
Путин и Прохоров выступят на РИФ-2018
16:43
Феминистки постепенно уничтожают мужчин
16:42
Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака
16:33
Табакова похоронили рядом с Зельдиным
16:31
Безглютеновые вафли с творожным кремом
16:19
Фокус с салфеткой помог грабителю обчистить Lexus москвички
16:16
Найдена самая эффективная диета
16:10
Захарова гневно ответила на хамство британского министра
16:05
Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
15:57
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь
15:46
Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
15:20
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
15:12
Михалков попал в больницу после падения
14:57
Пенсионный возраст в России повысят только для женщин
14:51
Сперматозоиды старых отцов приводят к страшным болезням детей
14:48
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой
14:47
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
14:36
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
14:30
Дочь Тинькова оставила странное сообщение
14:25
Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
14:19
Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове
14:01
Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба
13:57
Россияне бросились бешено скупать доллары
13:54
Создан самый белый материал на Земле
13:38
Путин пришел проститься с Табаковым
13:24
Путин раскрыл свой секретный позывной
13:20
Лавров выгонит британских дипломатов из России
13:14
Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
13:09
Более миллиона москвичей переедут в новые квартиры
13:07
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
13:02
К чему снится снег
12:53
Табаков перед смертью пообещал оправдаться на Божьем суде
12:47
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй
12:41
Невероятно стильная Заворотнюк блеснула на прощании с Табаковым
12:31
"Да не гнию я": звезда "Дома-2" оправдалась за ужасные пятна на коже
12:09
Как стать своим в Москве и Питере
12:07
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу
11:51
Провал Собчака толкнул Путина на крайние меры
11:49
Дочь Табакова почернела от горя
11:30
Ласковый Порошенко вернул шапку солдату
11:27
Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков
11:25
Поезд насмерть сбил женщину в центре Москвы
11:05
Центробанк отобрал лицензию у белгородского банка
10:59
Любимая еда россиян признана ядом
10:53
Пощады не будет: Жириновский преподал урок рыдающей Собчак
10:46
Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании
10:34
Доллар и рубль страдают от политики
10:26
Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым
10:19
Филипп Янковский: Табаков заменил мне отца
10:17
Мужчину посадили за убийство таракана
10:08
Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео
10:06
Нежное фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор
09:54
В Москве мужчина выжил после падения под поезд
09:45
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
09:45
Кому жить и строить в Москве
09:43
Лишний вес мешает бороться с раком
09:36
Гроб с телом Табакова взяли под усиленную охрану
09:23
Российский банк лишился лицензии
09:07
Британия нахамила России в ООН из-за Скрипаля
09:06
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
08:58
Мужа Наташи Королевой сняли во время интима с пышной брюнеткой
08:53
В Таиланде задержали гражданина России
08:37
Вашингтон излил желчь на Путина
08:37
Перевернувшаяся фура заблокировала шоссе на севере Москвы
08:29
В Латвии нашли новый способ нажиться на россиянах
08:24
Новые подробности о страшной болезни Олега Табакова
08:13
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
08:01
Как россияне выбирают президента
07:46
В России появится новая дорожная разметка
22:03
Сафронов откровенно рассказал про страшные заболевания Табакова
21:59
Шевчук посвятил клип умершей от рака жене (видео)
21:58
Выпад обезумевшей Мэй грозит началом третьей мировой войны
21:50
Пьяную Бузову выгнали из ресторана за дебош
21:49
Воробьев после гей-поцелуя: Мне хватило яиц
21:36
Как строилась карьера Павла Воли
21:32
К чему снится покойник
21:15
Дочь показала уникальное фото Глаголевой
21:13
Известный теннисист умер от сепсиса
21:11
Эксперт: ЦБ намеренно топит банки
20:35
Вскрылось неприглядное прошлое Табакова
20:21
Ксения Собчак ждет второго ребенка
20:05
Лютаева скорбит по умершей от рака дочери
19:45
Россия пообещала Британии быстрый ответ
19:33
Гей-поцелуй Воробьева вызвал гнев народа
19:04
Лондонские "отравленцы" как повод к началу войны
18:42
"Мама прибежит, носик утрет": Жириновский довел Собчак до слез
18:04
В Москве после фотосессии умер львенок
17:58
Бизнесу в России станет легче работать
17:43
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мазур раскрыла схему покупки квартир ловкой Цымбалюк-Романовской
Шепелев притащил к Цымбалюк-Романовской любовника-гея
Известный ученый: Табаков умер еще 4 года назад
Раскрыта хитрость отца Фриске с наследством
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
Стало известно о разводе Марьянова перед смертью
Регионы

Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана

Фото: change.org
Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.   
прочитано 379 раз

Убийца 28-летней лыжницы из Нижнекамска Гульшат Котенковой был обнаружен мертвым в СИЗО Чистополя. Тело девушки было найдено в ночь на 10 января от неподалеку от базы отдыха в поселке Красный Ключ. Труп преступника Даниила Котенева обнаружили 15 марта в СИЗО №5 "без признаков насильственной смерти", сообщает NewsNN. Предварительная причина гибели – асфиксия.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: В Татарстане педофил 165 раз изнасиловал падчерицу

Безумные регионы: жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил

Безумные регионы: в Ижевске безработный наладил бизнес на поддельном алкоголе

Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке. К настоящему моменту весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит, пишет Newizv.ru. Самолет Ан-12 следовал по маршруту "рудник Купол – Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске. Всего на борту грузового самолета находилось золота на 21 миллиард 600 миллионов рублей.

Ведущая "Пятницы" телеканала "Пятница" Оксана Щербакова устроила скандал в администрации Ростова-на-Дону. Программа вышла в эфир 13 марта. По представленной зрителям истории, телеканалу пожаловался молодой парень, которому стало плохо в трамвае, и которому якобы не была оказана медицинская помощь, передает RostovGazeta. Это и стало поводом для ведущей для приезда в город.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой жители и гости острова-села Свияжска в Татарстане требуют разобраться в отравлении собаки по кличке Буян, которая была негласным местным талисманом. Якобы, домашний пес, который не содержался на привязи и общался с туристами, был отравлен по инициативе главы Свияжска Владислава Четверкина, передает Inkazan.ru. Авторы петиции заявили, что подложенным ядом отравились еще две домашние собаки. Они требуют для виновных наказания по статье "Жестокое обращение с животными".

Дебошир 14 марта задержал рейс Москва — Салехард в аэропорту Шереметьево, сообщает Nashgorod.ru. По словам очевидцев, молодой человек бегал по салону оскорбляя пассажиров и экипаж лайнера, а затем начал кричать: "Вы все трупы, все сдохнете, самолет разобьется – я видел трещину на крыле". Инцидент произошел незадолго до вылета лайнера, из-за чего рейс пришлось задержать на 30 минут. Нарушитель передан сотрудникам полиции.

В соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в начале февраля на одной из улиц города Омска на школьника напали и покусали собаки. В связи с этим Следственный комитет России по региону проводит доследственную проверку. По предварительным данным, две бродячие собаки напали на ребенка, разорвав ему одежду и пакет со сменной обувью. Сейчас мальчик проходит профилактическое лечение. О происшествии сообщила мать пострадавшего, передает "Город55".

В Шарканском районе Удмуртии главе муниципального образования (МО) незаконно выписали премию в честь юбилея, сообщает Udm-info.ru. Решение о премировании привело к нецелевому расходованию бюджетный средств, а также нарушению закона о противодействии коррупции, бюджетного законодательства. В адрес Совета депутатов МО "Заречно-Вишурское" внесено представление об устранении нарушений и назначен штраф.

По информации Tagilcity.ru, жительница Нижнего Тагила превратила свою квартиру в кошачий питомник. По утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица животных, хозяйка квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире. Однажды женщина попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в квартиру, то насчитал там около 30 животных. Неприятный запах, исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей. Председатель совета дома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, в районную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Если местные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.

В Волгограде девушка с помощью брата отомстила экс-бойфренду: парня избили и изнасиловали, пишет портал Novostivolgograda.ru. В ночь с 12 на 13 марта компания из пяти человек под предводительством 22-летнего парня и под предлогом защиты чести девушки ворвалась в квартиру 18-летнего волгоградца. Среди незваных гостей, кроме самого старшего заводилы, было двое несовершеннолетних парней и две 18-летних девушки. Одна из них – как раз та самая обиженная сестра 22-летнего организатора этого похода возмездия. Как позже выяснят следователи, девушка сильно приукрасила брату обстоятельства интимных встреч с потерпевшим. Компанию молодых людей задержали по горячим следам.

В Башкирии пенсионерка скончалась в собственном доме от обморожения. Трагедия произошла в Янаульском районе, передает Mkset.ru. Бездыханное тело пролежало в кровати около недели. У пожилой женщины неделю не зажигался свет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания.

В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов. ЧИ случилось на 1 449 километре железной дороги в Чишминском районе республики. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии поступила в дежурную службу 14 марта в 07.15. Известно, что с пути сошла только одна колесная пара вагона, груженного углем. Авария произошла на однопутном перегоне. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ToDayNewsUfa.

Автор: Валерия Нарская15 марта 2018, 17:57

комментарии

Политика

Как россияне выбирают президента
Савченко обвинили в подготовке теракта в Раде
Путин раскрыл свой секретный позывной
Макрон и Меркель оставили в одиночестве обезумевшую Мэй

Шоу-бизнес

"Урод редкостный": Фриске поставила на место завравшегося Шепелева
Москва простилась с Табаковым веселым маршем и криками "Браво!"
Костюшкин рассказал о побеге из гей-рабства
Выскочка Бузова замахнулась на трон Пугачевой

Проишествия

Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео
Пассажир поезда пострадал из-за минета случайной попутчицы
Много капризничала: отчим убил 5-летнюю девочку и тихо закопал в лесу
Мужчину посадили за убийство таракана

Lifestyle

Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Актер из "Игры престолов" раскрыл старую тайну сериала
Общество

Дочь Тинькова оставила странное сообщение

Дарья озвучила странную мысль
Шоу-бизнес

Путин взял Зудину за руку и поцеловал у гроба

Проститься с Олегом Табаковым пришел президент
Культура

Гафт задыхался у гроба с Табаковым

Состояние здоровья актера вызывает тревогу
Шоу-бизнес

Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове

Безутешная вдова выступила с речью

Гороскоп

Зудина перенесла нервные срывы
Два полнолуния обернутся бедой для россиян
Астрологический прогноз с 12 по 18 марта
Провалившейся Медведевой предрекли новые неудачи

Фоторепортажи

Убитый горем сын Табакова разрыдался на груди Смехова
Москвичи залили слезами гроб с Олегом Табаковым
Сын Водяновой стал настоящим красавчиком
Беременная Лобода появилась в "голом" платье

Спорт

Ковальчук продает подаренный Путиным BMW
Англичане взбунтовались из-за решения Мэй
Жена боксера Чудинова откровенно рассказала о побоях
Украинским спортсменам закрыли въезд в Россию

Регионы

В Якутии пролился золотой дождь
Угонщики полкилометра тащили "Оку" без аккумулятора
Безумные регионы: В Татарстане педофил 165 раз изнасиловал падчерицу
Россиянка лишилась шикарной внешности и здоровья после ДТП
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru