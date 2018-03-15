Безумные регионы: в Свияжске требуют расследовать убийство собаки-талисмана

Телевизионный скандал в администрации Ростова-на-Дону, сошедший с рельсов поезд в Башкирии и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.



Убийца 28-летней лыжницы из Нижнекамска Гульшат Котенковой был обнаружен мертвым в СИЗО Чистополя. Тело девушки было найдено в ночь на 10 января от неподалеку от базы отдыха в поселке Красный Ключ. Труп преступника Даниила Котенева обнаружили 15 марта в СИЗО №5 "без признаков насильственной смерти", сообщает NewsNN. Предварительная причина гибели – асфиксия.

Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки Доре (сплав золота и серебра) перевозились с рудника Купол на Чукотке. К настоящему моменту весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит, пишет Newizv.ru. Самолет Ан-12 следовал по маршруту "рудник Купол – Красноярск" (на аффинаж) с дозаправкой в Якутске. Всего на борту грузового самолета находилось золота на 21 миллиард 600 миллионов рублей.

Ведущая "Пятницы" телеканала "Пятница" Оксана Щербакова устроила скандал в администрации Ростова-на-Дону. Программа вышла в эфир 13 марта. По представленной зрителям истории, телеканалу пожаловался молодой парень, которому стало плохо в трамвае, и которому якобы не была оказана медицинская помощь, передает RostovGazeta. Это и стало поводом для ведущей для приезда в город.

На сайте Change.org появилась петиция, в которой жители и гости острова-села Свияжска в Татарстане требуют разобраться в отравлении собаки по кличке Буян, которая была негласным местным талисманом. Якобы, домашний пес, который не содержался на привязи и общался с туристами, был отравлен по инициативе главы Свияжска Владислава Четверкина, передает Inkazan.ru. Авторы петиции заявили, что подложенным ядом отравились еще две домашние собаки. Они требуют для виновных наказания по статье "Жестокое обращение с животными".

Дебошир 14 марта задержал рейс Москва — Салехард в аэропорту Шереметьево, сообщает Nashgorod.ru. По словам очевидцев, молодой человек бегал по салону оскорбляя пассажиров и экипаж лайнера, а затем начал кричать: "Вы все трупы, все сдохнете, самолет разобьется – я видел трещину на крыле". Инцидент произошел незадолго до вылета лайнера, из-за чего рейс пришлось задержать на 30 минут. Нарушитель передан сотрудникам полиции.

В соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в начале февраля на одной из улиц города Омска на школьника напали и покусали собаки. В связи с этим Следственный комитет России по региону проводит доследственную проверку. По предварительным данным, две бродячие собаки напали на ребенка, разорвав ему одежду и пакет со сменной обувью. Сейчас мальчик проходит профилактическое лечение. О происшествии сообщила мать пострадавшего, передает "Город55".

В Шарканском районе Удмуртии главе муниципального образования (МО) незаконно выписали премию в честь юбилея, сообщает Udm-info.ru. Решение о премировании привело к нецелевому расходованию бюджетный средств, а также нарушению закона о противодействии коррупции, бюджетного законодательства. В адрес Совета депутатов МО "Заречно-Вишурское" внесено представление об устранении нарушений и назначен штраф.

По информации Tagilcity.ru, жительница Нижнего Тагила превратила свою квартиру в кошачий питомник. По утверждениям жильцов подъезда, где проживает заводчица животных, хозяйка квартиры с 2015 года не проживет там, однако кошки находятся в квартире. Однажды женщина попросила поменять лампу своего соседа, когда он вошел в квартиру, то насчитал там около 30 животных. Неприятный запах, исходящий из квартиры, чувствуют даже жильцы верных этажей. Председатель совета дома Лариса Зудова сообщила, что жаловались в полицию, в прокуратуру, в районную администрацию. Проблему обещают решить, но ничего не происходит. Если местные власти не помогут, жильцы обратятся к областным властям.

В Волгограде девушка с помощью брата отомстила экс-бойфренду: парня избили и изнасиловали, пишет портал Novostivolgograda.ru. В ночь с 12 на 13 марта компания из пяти человек под предводительством 22-летнего парня и под предлогом защиты чести девушки ворвалась в квартиру 18-летнего волгоградца. Среди незваных гостей, кроме самого старшего заводилы, было двое несовершеннолетних парней и две 18-летних девушки. Одна из них – как раз та самая обиженная сестра 22-летнего организатора этого похода возмездия. Как позже выяснят следователи, девушка сильно приукрасила брату обстоятельства интимных встреч с потерпевшим. Компанию молодых людей задержали по горячим следам.

В Башкирии пенсионерка скончалась в собственном доме от обморожения. Трагедия произошла в Янаульском районе, передает Mkset.ru. Бездыханное тело пролежало в кровати около недели. У пожилой женщины неделю не зажигался свет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания.

В Башкирии грузовой поезд сошел с рельсов. ЧИ случилось на 1 449 километре железной дороги в Чишминском районе республики. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о происшествии поступила в дежурную службу 14 марта в 07.15. Известно, что с пути сошла только одна колесная пара вагона, груженного углем. Авария произошла на однопутном перегоне. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ToDayNewsUfa.