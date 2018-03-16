Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе
Пытаясь попасть в помещение, мальчик 20 минут метался между дверью и окном. Как выяснилось позже, он просто отстал от группы.
Неравнодушные граждане позвонили в детсад и сообщили об увиденном, сообщает Telegram-канал Mash. Будет ли халатный воспитатель привлечен к ответственности, не уточняется.
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