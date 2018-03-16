Якуты возбудились от золотого дождя

В Якутии началась настоящая золотая лихорадка. Жители упорно бродят вокруг территории местного аэропорта, где вчера при взлете из поврежденного самолета выпали драгоценности.

Несмотря на то, что, по данным владельцев ценного груза, все слитки уже собраны, люди продолжают шарить по окрестностям. "Сегодня местные жители еще активно продолжают искать груз", – цитирует представителя управления Гагаринского округа города РИА Новости.

Также чиновник отметил, что в компетенцию властей не входит информирование населения о том, что все драгоценности уже уехали к собственнику. В соцсетях "вирусится" видео, на котором по заснеженным полям бродят люди в поисках оставшихся после "золотого дождя" благородных металлов, некоторые даже обследуют территорию на машинах.

В Якутске люди продолжают искать в снегу слитки. Десятки человек до сих пор ищут драгоценные слитки в окрестностях аэропорта Якутск. pic.twitter.com/qwo03CawRN — GZT Русский (@GZT_russkiy) 16 марта 2018 г.

Dni.Ru сообщали, что в якутском аэропорту Маган при взлете у грузового Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку люка, и на площадку посыпались слитки, напоминающие драгоценные металлы. На борту находилось около десяти тонн золота и платины. Экипаж решил развернуться и посадить самолет. В аэропорту и окрестностях найдены 172 бруска драгоценного металла по 20 килограммов.

Ранее представители аэропорта усиленно открещивались от события. "Поступила информация, что к нам идет на посадку воздушное судно, у которого отсутствует левая створка грузового отсека. Соответственно, это воздушное судно мы приняли. Село без происшествий", – сообщил замгендиректора ФКП "Аэропорты Севера" по производству Константин Сергеев.

Он опроверг сведения о том, что из воздушного судна что-то выпало. "У нас ничего из него не сыпалось. Ни на полосе, ни на стоянке, ни на рулежке ничего нет", – заверил Сергеев.

