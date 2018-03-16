Россиянин избавился от жены с помощью кувалды

Житель Новосибирской области нашел простой способ избавиться от ревнивой жены. Он ударил беременную супругу кувалдой, а труп сбросил в овраг.

Причиной конфликта 20-летнего жителя села Новомошковское Мошковского района с гражданской женой стала ревность. Парень завел новую знакомую, супруга об этом вскоре узнала. Последовали сцены ревности.

Бросать новую возлюбленную молодой человек не желал. Он решил избавиться от ревнивицы и разработал план преступления.

Парень спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки. Однажды, когда пара возвращалась домой через лес, мужчина достал кувалду и нанес жене не менее пяти ударов. Бездыханное тело молодой человек сбросил в овраг и присыпал листвой.

Правда открылась, когда родители убитой начали поиски. Дело дошло до полиции, и мужчина сразу рассказал о преступлении. Позже он показал следователям, где спрятал труп. Парню предъявлено обвинение в убийстве женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности", пишет Life.ru.

Dni.Ru писали о том, как Денис Калинин не вынес упреков тещи. Якобы та пилила его и высказывала предположения, что дочь найдет другого мужа. Слова о "несерьезной" профессии стали последней каплей, после которой у концертного директора DJ Грува сдали нервы.

Тело задушенной женщины нашли в квартире Калинина, где он живет с маленькой дочерью и женой. Его супруга работает стюардессой, в тот день она была в Пекине. Концертного директора известного диджея задержали по подозрению в убийстве.

