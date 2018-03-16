Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Причиной конфликта 20-летнего жителя села Новомошковское Мошковского района с гражданской женой стала ревность. Парень завел новую знакомую, супруга об этом вскоре узнала. Последовали сцены ревности.
Бросать новую возлюбленную молодой человек не желал. Он решил избавиться от ревнивицы и разработал план преступления.
Парень спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки. Однажды, когда пара возвращалась домой через лес, мужчина достал кувалду и нанес жене не менее пяти ударов. Бездыханное тело молодой человек сбросил в овраг и присыпал листвой.
Правда открылась, когда родители убитой начали поиски. Дело дошло до полиции, и мужчина сразу рассказал о преступлении. Позже он показал следователям, где спрятал труп. Парню предъявлено обвинение в убийстве женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности", пишет Life.ru.
Запомните! #Кувалда - универсальное средство от всех проблем! �� pic.twitter.com/rmvbFGGE98— Kolotoboy (@Kolotoboy) 26 июля 2017 г.
Dni.Ru писали о том, как Денис Калинин не вынес упреков тещи. Якобы та пилила его и высказывала предположения, что дочь найдет другого мужа. Слова о "несерьезной" профессии стали последней каплей, после которой у концертного директора DJ Грува сдали нервы.
Тело задушенной женщины нашли в квартире Калинина, где он живет с маленькой дочерью и женой. Его супруга работает стюардессой, в тот день она была в Пекине. Концертного директора известного диджея задержали по подозрению в убийстве.
Актриса сразила наповал своим видом
Сестра покойной артистки вмешалась в ситуацию
Общественность запуталась в догадках и предположениях
Яд подложили в багаж Юлии