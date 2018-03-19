Под Астраханью при взрыве телевизора пострадал ребенок

В Астраханской области в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв. В результате происшествия пострадал годовалый малыш – он попал в реанимацию.

По предварительным данным, в доме взорвался телевизор. Жизни ребенка ничего не угрожает, передает телеканал "360". В квартире во время происшествия находились трое детей. Мать оставила их на полчаса. Обстоятельства случившегося устанавливаются.