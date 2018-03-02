В рухнувшем лифте погибли женщина с младенцем

В жилом многоквартирном доме на Балаклавской улице в Симферополе обрушился лифт, внутри которого находилась женщина с шестимесячным ребенком, передает сайт "Комсомольская правда". Оба они погибли на месте. Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. Пассажиры пытались выйти, но не успели. Об обстоятельствах произошедшей трагедии рассказал муж жертвы.

"Жена пыталась выйти с малышом, но коляска застряла в проеме. Получается, и коляска, и жена стояли в проеме – между самим лифтом и площадкой. И в этот момент лифт резко дернулся и поехал вниз. Он дергался – вниз и вверх. Вначале раздавило сына, а потом и жену!" – вспомнил мужчина. В семье остались двое детей.

