Очевидцы сняли на видео раздавивший полицейскую машину танк

Жители села Петровское в Наро-Фоминском городском округе Московской области стали свидетелями эпизода съемок фильма, во время которого танк раздавил машину полиции. Происходящее сняли на видео. Запись опубликовал портал "Подмосковье сегодня". "Я был там в это время. Увидел танк, рядом съемочную аппаратуру и группу, операторы кричали: "Камера! Мотор!" Подошел, спросил, но какой фильм снимают, не сказали", – рассказал свидетель.