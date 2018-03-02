В Якутии женщина угнала машину после ссоры с водителем

Жительница Якутска поссорилась со своим знакомым, когда тот вез ее домой. Во время перепалки мужчина остановил машину и вышел из нее. В этот момент дама пересела за руль и уехала, передает Eg.Ru. Водитель не растерялся и обратился в полицию с заявлением об угоне. Своенравную попутчицу задержали. Она объяснила. что просто хотела самостоятельно добраться до дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Даме грозит штраф до 120 тысяч рублей.