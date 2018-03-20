Жителей Подмосковья изощренно обманули на 5,5 миллиона

В Ногинске двое 28-летних мужчин открыли фиктивный офис известного банка. Под видом популярной финансово‐кредитной организации мошенники принимали у жителей Подмосковья вклады, передает "360".



Через некоторое время злоумышленники попытались скрыться с полученными деньгами, однако полиция задержала их. Известно о 12 пострадавших. Общая сумма ущерба превысила 5,5 миллиона рублей.