По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки

В интернете стремительно набирает популярность видео, на котором голые путаны бродят по промзоне и умоляют прохожих помочь. Добросердечные очевидцы выручили ночных бабочек, попутно сняв "спасательную операцию" на камеру мобильного.

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