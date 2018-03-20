По Подмосковью в одних трусах бродили темнокожие проститутки
В одном из районов Люберец двух темнокожих проституток выгнали на мороз. Замерзающих женщин заметили местные жители. Девушки были полураздеты: на одной были только трусы, другой повезло больше – она успела надеть брюки и тапочки.
"Пожалуйста, помогите! Мне холодно! Наши телефоны и одежда там", – на ломаном русском умоляют представительницы древнейшей профессии, указывая на закрытую бытовку. Сердобольные очевидцы помогли дамам вернуть вещи. Подробности произошедшего устанавливаются.
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