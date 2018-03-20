Россияне спасли застрявшую в сугробе лошадь

В Коми в огромном сугробе застряла лошадь. Инцидент произошел на окраине Троицко-Печорска, пишет FlashNord.

Пожилая женщина повела животное на продажу – после смерти супруга ей было сложно управляться с кобылой. Однако по пути к покупателю лошадь застряла в снегу и не могла самостоятельно выбраться из плена.

На помощь пришли спасатели. Лошадь вытащили из снега и на санях перевезли через реку, где ее ждала машина нового хозяина.