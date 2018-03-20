В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
Местный житель Максим Бородулин вышел на прогулку со своей собакой и увидел, как сибирский хаски забрался на березу и вот-вот достанет кота. Мужчина сразу же побежал к дереву, чтобы снять животных. Собака оказалась настолько ловкой, что несколько раз проделала трюк с подъемом и спуском на высокое дерево.
К большому счастью представителя семейства кошачьих, через четверть часа Максиму удалось спустить на землю и "хищника", и "добычу". Не поблагодарив спасителя, кот скрылся в подвале соседнего дома, а пес продолжил развлекаться во дворе, сообщает "Подмосковье сегодня".
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